Минский моторный завод увеличил поставки продукции на российские предприятия

Источник материала: ОНТ

Минский моторный завод в два раза увеличил поставки продукции на российские предприятия.

Наши запчасти и спецтехнику доставляют в Курск, Москву, Санкт-Петербург, сразу в несколько городов Нижегородской и Ярославской областей, Башкортостан, Мордовию и многие другие точки – всего на 59 предприятий. Ведутся переговоры ещё с десятью российскими заводами. В целом в этом году намечено восстановить допандемический уровень продаж и достигнуть роста почти в 6%. Есть и более амбициозные планы – постоянная выставка продукции Минского моторного завода может появиться в каждом федеральном округе России.

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