В Беларуси к концу года будет 7 500 электрокаров

Источник материала: ОНТ

Зелёный свет для электромобилей. Мировые продажи в прошлом году выросли. В Беларуси, по прогнозам, к концу года на дорогах будет 7,5 тысяч экологичных авто.

Статистика интересна ещё и потому, что в целом в прошлом году продажи легковых авто на мировом рынке упали на 14%, с электротранспортом ситуация обратная. Самым быстрорастущим стал европейский рынок, где продажи электрокаров выросли более чем вдвое, в результате этот регион обогнал Китай и стал крупнейшим в мире. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030-му каждый второй автомобиль в мире будет на электротяге. В нашей стране, по разным прогнозам, к концу десятилетия будет от 112 до 250 тысяч электрокаров. А ученые обещают: при наличии инвестиций Беларусь может полностью выпускать собственный электрокар. Развитие экологичного транспорта предусмотрено и госпрограммой на ближайшие пять лет.

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