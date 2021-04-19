Семилетняя девочка погибла в результате стрельбы в Чикаго

Источник материала: ОНТ

В Чикаго (США) жертвой стрельбы стала семилетняя девочка. Отец погибшего ребенка был госпитализирован с ранением, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом информирует Associated Press.

Уточняется, что в момент нападения Джонта Адамс с дочерью Джаслин сидели в автомобиле на стоянке возле заведения общепита. Двое неизвестных обстреляли машину. Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция их разыскивает.

Отца и дочь госпитализировали с серьезными ранениями. Девочка умерла в больнице.

Фото: Pixabay

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