Гороскоп на 20 апреля: благоприятный день у Весов, Близнецам придется отложить трудоемкую работу

Источник материала: ОНТ

Овны могут рассчитывать на успех в делах. Несмотря на некоторые препятствия, старайтесь сохранять спокойствие и добиваться цели. Вы способны привлечь на свою сторону удачу.

Звезды советуют Тельцам обратить внимание на профессиональные задачи. Из-за нестабильного эмоционального состояния у вас могут проявиться хронические заболевания.

Близнецам придется отложить трудоемкую работу. Постарайтесь не переживать, если что-то не будет получаться. Уделите больше внимания своим близким.

Восстановить дружеские отношения смогут сегодня Раки. Любая физическая работа пойдет вам на пользу. Будьте аккуратными с бытовой химией.

Львам в первой половине дня следует перепроверять любую информацию. После обеда вы сможете спокойно сделать все намеченное.

Звезды обещают хороший день Девам. Но следите за финансами: вам придется приложить много усилий для того, чтобы не потратить крупную сумму. Дела потребуют от вас активности.

Благоприятный день у Весов. Все, что сегодня будет происходить, в будущем даст положительный результат. Планируйте встречи, поездки, общайтесь с теми, кто вам необходим.

У Скорпионов вчерашние вопросы решатся сами собой. Кто-то сознательно затронет ваши деловые интересы. Звезды не советуют вступать в дебаты.

Стрельцов ждет много встреч и знакомств. Хорошо продумывайте свои планы. Ваши слова отразятся на карьере. Командировка окажется успешной.

Звезды наделяют Козерогов мудростью и способностью сопереживать. Вы легко посмотрите на ситуацию с точки зрения своего оппонента.

Водолеям не следует принимать решения под воздействием эмоций. Вам лучше проявить творческий подход ко всему, чем вы занимаетесь.

Звезды обещают отличный день Рыбам. С самого утра и до вечера вам будет казаться, что вы в центре внимания. В круговороте дня важно не забыть про важные дела.

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