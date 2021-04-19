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Бесплатные консультации для бизнеса

19.04.2021 09:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бесплатные консультации для бизнеса

ПРООН проводит бесплатные консультации для предпринимателей, столкнувшихся с трудностями во время пандемии COVID-19. Пройти индивидуальную сессию с бизнес-экспертами можно онлайн, из любого региона Беларуси. Для этого необходимо оставить заявку на сайте программы бизнес19.бел.

Консультации оказываются экспертами компании ASER в рамках инициативы ПРООН по реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19, и направлены на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в условиях кризиса.

Предприниматели смогут получить ответы на волнующие их вопросы и найти эффективные решения проблем, с которыми они столкнулись во время пандемии. Кроме того, эксперты могут помочь с разработкой комплексов индивидуальных рекомендаций по развитию бизнеса. Обратиться можно с любым запросом: от выбора организационно-правовой формы ведения бизнеса до вопросов управления рисками и диверсификации клиентской базы.

На сайте программы Бизнес-19 предприниматели также смогут найти бесплатные обучающие материалы по ведению бизнеса в условиях кризиса. Пройти обучение можно онлайн, в любое удобное время.

 
 
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ПРООН проводит бесплатные консультации для предпринимателей, столкнувшихся с трудностями во время пандемии COVID-19. Пройти индивидуальную сессию с...
 
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