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В Беларуси производство промпродукции в I квартале 2021 года увеличилось на 9,2%

19.04.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В I квартале 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,2% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Белстат, в том числе в горнодобывающая промышленности объем производства составил 98,3%, в обрабатывающей промышленности – 109%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 113,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,4%.

 
 
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В I квартале 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,2% к уровню I квартала 2020 г.
 
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