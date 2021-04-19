Католические священники подписали поручительство за политзаключенную Ольгу Золотарь

Александр Фоминых, настоятель прихода, к которому принадлежит Ольга Золотарь, пишет belsat.eu Один из подписавщих – ксендз, настоятель прихода, к которому принадлежитbelsat.eu





Также было написано два ходатайства в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Ольги Золотарь, которые суммарно подписали около 70 католических священников. Об этом сообщает ксендз Вячеслав Борок в новом выпуске своего видеоблога.





Ольга Золотарь трижды письменно просила разрешения на встречу со священником, но ей отказывают якобы за отказ сотрудничать со следствием.





Мать Ольги, Янина Золотарь, пытается передать дочери молитвенник, что до сих пор было невозможно. Она благодарит всех, кто молится за Ольгу, и надеется, что в скором времени она будет на свободе, так как она ни в чем не виновата, сообщает «Хрысціянская візія».





Напомним, что 38-летнюю мать пятерых детей Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда та везла дочь в музыкальную школу. Ее машину остановили силовики, задержали и увезли домой, чтобы устроить обыск. После обыска Ольгу сначала завезли в местное отделение милиции, потом поместили в ИВС, а на следующий день перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске





Ольги предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361 УК («Создание экстремистского формирования»). Адвокат Андрей Мочалов заявил, что к его подзащитной Ольге Золотарь после задержания 18 марта применялись пытки сотрудниками ГУБОПиК.







