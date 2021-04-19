ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Католические священники подписали поручительство за политзаключенную Ольгу Золотарь

19.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Два католических священника написали поручительства за политзаключенную, мать пятерых детей Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы.

Католические священники подписали поручительство за политзаключенную Ольгу Золотарь
Ольга Золотарь с семьей. Фото: spring96.org
Один из подписавщих – ксендз Александр Фоминых, настоятель прихода, к которому принадлежит Ольга Золотарьпишет belsat.eu

Также было написано два ходатайства в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Ольги Золотарь, которые суммарно подписали около 70 католических священников. Об этом сообщает ксендз Вячеслав Борок в новом выпуске своего видеоблога.

Ольга Золотарь трижды письменно просила разрешения на встречу со священником, но ей отказывают якобы за отказ сотрудничать со следствием.

Мать Ольги, Янина Золотарь, пытается передать дочери молитвенник, что до сих пор было невозможно. Она благодарит всех, кто молится за Ольгу, и надеется, что в скором времени она будет на свободе, так как она ни в чем не виновата, сообщает «Хрысціянская візія».

Напомним, что 38-летнюю мать пятерых детей Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда та везла дочь в музыкальную школу. Ее машину остановили силовики, задержали и увезли домой, чтобы устроить обыск. После обыска Ольгу сначала завезли в местное отделение милиции, потом поместили в ИВС, а на следующий день перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Ольги предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361 УК («Создание экстремистского формирования»). Адвокат Андрей Мочалов заявил, что к его подзащитной Ольге Золотарь после задержания 18 марта применялись пытки сотрудниками ГУБОПиК.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два католических священника написали поручительства за политзаключенную, мать пятерых детей Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 20 апреля: благоприятный день у Весов, Близнецам придется отложить трудоемкую работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by