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Совбез: У границ Беларуси непрерывно идут учения иностранных войск

19.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учения иностранных войск у границ Беларуси со странами ЕС идут «буквально круглые сутки», заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков на телеканале «Беларусь 1», пишет tut.by


Владимир Арчаков. Скриншот видео «Беларусь 1»

Он отметил, что не считает, что территория Беларуси никого не интересует и что никто не собирается ее завоевывать.

— События и факты говорят об обратном, если посмотреть в том числе на военные приготовления наших соседей, Россию я не имею в виду. Военные расходы всех сопредельных с нами государств даже превышают определенные натовские минимумы. Некоторых государств — весьма значительно. Военное присутствие, в том числе международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается, — сказал Арчаков.

По его словам, количество военных учений в сопредельных странах только увеличивается.

— Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях. То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, то получается, что буквально круглые сутки возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство, — заявил Арчаков.
 
 
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Учения иностранных войск у границ Беларуси со странами ЕС идут «буквально круглые сутки», заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков...
 
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