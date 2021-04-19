«Энергетик-БГУ» намекает на судейство в пользу БАТЭ и приводит видеодоказательства

Источник материала: Tut.by

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Руководство клуба «Энергетик-БГУ» решило привлечь внимание общественности к судейским решениям, которые принимались в пользу БАТЭ в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу . Напомним, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «желто-синих».

Два спорных, по их мнению, эпизода были размещены в паблике клуба во Вконтакте . Оба момента случились во время атаки, когда игроки находились на границе оффсайда.



Станислав Драгун оформил дубль в матче против «студентов». Фото: БАТЭ

В первом эпизоде Александр Васильев убегает в отрыв после паса Мавату, но арбитр свистит, фиксирует вне игры.

Во втором эпизоде защитник БАТЭ Павел Рыбак откровенно придерживает игрока, тем самым мешает тому же Васильеву принять мяч и создать опасный момент. Свистка арбитра тут уже нет, подчеркивается в сообщении «Энергетика-БГУ».

Ждем разбора этих моментов в программе АБФФ TV «Судите с нами».

Напомним, что в прошлом туре также был судейский скандал в матче БАТЭ против «Минска». Там Павел Рыбак рукой забил гол, который судья засчитал, хотя потом Дом футбола признал ошибочным это решение арбитра.

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