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«Энергетик-БГУ» намекает на судейство в пользу БАТЭ и приводит видеодоказательства
Источник материала: Tut.by
Руководство клуба «Энергетик-БГУ» решило привлечь внимание общественности к судейским решениям, которые принимались в пользу БАТЭ
Два спорных, по их мнению, эпизода были размещены в паблике клуба во
В первом эпизоде Александр Васильев убегает в отрыв после паса Мавату, но арбитр свистит, фиксирует вне игры.Во втором эпизоде защитник БАТЭ Павел Рыбак откровенно придерживает игрока, тем самым мешает тому же Васильеву принять мяч и создать опасный момент. Свистка арбитра тут уже нет, подчеркивается в сообщении «Энергетика-БГУ».
Ждем разбора этих моментов в программе АБФФ TV «Судите с нами».
Напомним, что в прошлом туре также был судейский скандал в матче БАТЭ против «Минска». Там Павел Рыбак рукой забил гол, который судья засчитал, хотя потом
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«Студенты» разобрали эпизоды матча против БАТЭ и увидели там судейские ошибки.
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