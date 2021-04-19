«Завела двух курочек - они кормили яйцами». Как белоруска с кредитом жила полгода без работы

Источник материала: Tut.by

Попасть под несколько сокращений и на полгода остаться без работы, но не отчаиваться и продолжать искать свое место под солнцем в любимой сфере — именно такой вызов бросила себе Ольга Портенко. Будучи без денег, но при этом с кредитом на машину, девушка делала все, чтобы продолжить карьеру в медиа. Вместе с сервисом по поиску работы rabota.by продолжаем рассказывать истории белорусов, которым пришлось столкнуться с профессиональными кризисами.

«Пока искала работу, снималась в массовках, собирала ягоды»

В детстве Ольга Портенко грезила фотографией и даже ходила на профильные курсы. Но когда пришло время поступать, родители настояли на колледже электроники и специальности «деловое администрирование»: на стыке девяностых и нулевых, вспоминает собеседница, профессия секретаря-референта была одной из самых модных. По распределению девушка оказалась в организации, которая занимается научно-исследовательской работой в области строительства и ремонта автомобильных дорог. Там она работала с документацией.

— Параллельно я поступила на маркетолога в Институт предпринимательской деятельности, но его не окончила. Поняла, что пошла туда исключительно за «корочкой». Когда это осознала, необходимость в дипломе сразу отпала, — говорит Ольга.



Ольга Портенко, фото из личного архива

Свои 11 лет работы на том месте Ольга и сегодня вспоминает с теплом: с бывшими коллегами они поддерживают дружеские отношения до сих пор. Начав с позиции секретаря, уходила она оттуда старшим лаборантом, и только потому, что душа требовала перемен. Так Ольга переехала к подруге в Иорданию, где ей обещали помочь устроиться фотографом. Пройдя несколько собеседований, девушка попала на стажировку в одну из компаний, для которой снимала кастинги актеров. Но до трудоустройства дело так и не дошло, поэтому Ольга была вынуждена вернуться в Беларусь.

— Период был сложным: семья не ждала меня обратно, я не смогла сразу вернуться в свою квартиру в Лошице (один из районов Минска. — Прим. TUT.BY) — приходилось жить то у друзей, то у родителей. Я снималась в массовках, собирала ягоды, чтобы иметь какую-то копейку, и параллельно искала постоянную работу. Через полгода поисков меня пригласили на собеседование в крупное медиа и взяли туда офис-менеджером. Работу, конечно, можно было найти и быстрее, но мне хотелось попасть именно в медиасферу, работать с людьми — от этого я действительно получаю удовольствие, — поясняет собеседница.

«На собеседовании даже не чувствовалось, что хотят нанять человека»

После семи лет на крупном портале (причем последний год — уже в отделе SMM) Ольга устроилась в другое белорусское СМИ, чтобы тоже заниматься соцсетями. Закончив несколько профильных курсов, прочитав кучу профессиональной литературы, Ольга поняла, что ей нравится работать с виртуальной аудиторией, повышать количество лайков и репостов. Правда, на том месте, а потом и на следующем девушка продержалась в сумме меньше года: попала под внеплановые сокращения.

— Расстались мы с последним работодателем не очень хорошо: руководство даже не удосужилось поговорить со мной — сначала меня перевели на договор подряда, а потом просто не продлили контракт. Обещанную зарплату выплатили неполностью, про какие-то компенсации речи и не шло.





Начался интенсивный поиск нового места работы, который осложнялся разгаром пандемии. Ольга понимала, что хочет и дальше развиваться в сфере медиа, но многие компании не просто не расширяли свой штат, а сокращали количество сотрудников. Она снова разместила резюме. Собеседования были, но дальше этого не шло. По наблюдениям Ольги, многие воспринимают SMM-специалиста как многорукого шиву, который должен тянуть на себе и пиар, и дизайн, и создание инфографики, контента, его продвижение. Порой сложно объяснить работодателю, что хороший SMM — это командная работа. В какой-то момент девушка решила все же расширить поле для поисков.

— В одну из сетей магазинов требовался человек, который продвигал бы их региональные точки: нужно было ездить по регионам, снимать контент и упаковывать его в соцсетях. Я решила рассмотреть этот вариант, тем более у меня есть авто. Диалог получился не из приятных: собеседовал меня кто-то из директоров, причем очень высокомерно. Я уже отвыкла от такого общения, потому что в независимых медиа все отношения довольно горизонтальные и уважительные. А тут даже не чувствовалось, что хотят нанять человека. Как специалист я просила от 1000 рублей за работу и стратегию по их продвижению, но для компании это оказалось много, — рассказывает Ольга.

Чтобы не сидеть без дела совсем, наша героиня брала себе небольшие подработки: например, продвигала инстаграм-аккаунт психолога. И даже рискнула попробовать себя в роли курьера доставки еды — мы уже писали об этом опыте Ольги.

— Первые дни я действительно получала удовольствие от новых обязанностей: мне нравилось, что я снова могу видеть людей, перемещаться по городу, находиться в движении, но этого ощущения хватило ненадолго — продержалась я около месяца. В первую очередь из-за низкой оплаты труда.

«Поддержка близких и загородная жизнь помогли не провалиться в депрессию»

Без постоянной работы девушка жила полгода. В какой-то момент она отчаялась и даже решила ускорить процесс, расклеивая объявления о поиске: предлагала услуги няни. Правда, со столбов листовки быстро срывали. Финансовую ситуацию усложнял висящий на Ольге кредит на автомобиль — банк требовал ежемесячных выплат.

— Подруга из Иордании предложила временно переехать в ее дом в поселке Марьяливо — так я смогла сдать свою квартиру и погашать кредит. С арендных денег оставалось рублей 100, с которых нужно было как-то оплачивать телефон и покупать еду собаке и коту. То, что я не могла позволить себе не то что развлечение, а просто вкусняшку, морально давило и угнетало. Питание мое было скудным. Я завела себе двух курочек, Галю и Гулю, которые кормили меня яйцами все лето. Вот они, да и в целом загородная жизнь наряду с поддержкой друзей и любимого человека, который появился у меня как раз после сокращения, помогли мне не провалиться в глубокую депрессию.



Курочки Галя и Гуля, фото из личного архива героини

Сейчас, спустя месяцы на новом месте в медиа, которое Ольга нашла через сервис rabota.by , она говорит, что весь этот непростой путь стоил того, чтобы заниматься именно тем, чего она хотела.

— Когда ты теряешь работу не по своей воле, а в результате сокращения, появляются триггеры, которые порой мешают спокойно работать: даже самая незначительная критика может восприниматься травматично. И это несмотря на то, что ты знаешь себе цену. Сейчас я работаю над этим. Тем более, новая работа способствует «лечению»: за полгода мне удалось в два раза увеличить количество подписчиков нашего проекта в инстаграме. Но главное даже не это, а то, что наше СМИ помогает людям: это кайф — каждый день видеть, какие белорусы участливые и эмпатичные.

Всем, кто попал под сокращение, Ольга советует успокоиться и верить: черная полоса однажды заканчивается — это утверждение в том числе подтверждает опыт героини.

— Сделайте резюме ярким и запоминающимся, без канцеляризмов в описании. Не бойтесь просить о помощи в соцсетях: всегда найдутся люди, которые поддержат и посоветуют вас кому-то. Ну и в конце концов не будьте снобом: если работа мечты не находится, нет ничего страшного в том, чтобы временно устроиться курьером или, например, таксистом. Такие вакансии есть почти всегда.

Юлия Торсунова, эксперт сервиса «Готовое резюме» — По трудовому законодательству о сокращении работника должны уведомить за два месяца до, и это время как раз стоит тратить на поиски новой работы. Сформулируйте для себя, где и как вы можете применить уже имеющиеся знания и навыки, а какие необходимо будет подтянуть или получить. По нашим данным, за первый квартал профессиональная область «Маркетинг, реклама, PR» находится на шестом месте и занимает порядка 7% среди всех опубликованных вакансий на сайте. Конкуренция здесь — около пяти резюме на одну вакансию, что ниже средней по рынку труда — 8,3 резюме на одну вакансию. У работников медиа разносторонний опыт, который будет полезен не только в этой сфере. Если вас сокращают, ни в коем случае не пишите заявление на увольнение по собственному желанию, даже если вам скажут: «Ну, вы же понимаете». Иначе потеряете возможность получить двухмесячную компенсацию (вместо предупреждения о сокращении) и трехмесячное выходное пособие — ту финансовую подушку, которая позволит искать работу в более спокойном режиме. Кроме того, лучший подарок от работодателя сотруднику, которого сокращают, — написать положительные рекомендации. Это поддерживает морально и помогает в трудоустройстве. Исходя из моей практики, сейчас рекомендации пользуются очень большим спросом. Самое главное, что стоит осознавать при сокращении — это проблема компании, а не ваша. Руководство неверно распределило функционал, либо клиентов стало меньше и резко упал доход компании — причины могут быть разные. Воспринимать сокращение на свой счет точно не стоит. Это же не увольнение в связи с несоответствием должности или по статье за прогул, например. Как-то у меня в работе было резюме финансового директора крупной компании, которая для снижения расходов сама разработала систему сокращения сотрудников. В первых рядах на увольнение шла она сама. Не потому, что женщина считала себя плохим специалистом, наоборот. Она четко понимала, что для компании на тот момент было выгоднее обращаться к ней на аутсорсе. Так что спокойно сообщайте о сокращении на всех будущих собеседованиях. Соглашусь с героиней материала: если работа мечты не нашлась сразу — не стоит впадать в уныние. Нет ничего страшного в том, чтобы на какое-то время взяться за менее квалифицированный труд и параллельно проходить дополнительное обучение в интересующей вас сфере. Рассматривайте сокращение как возможность для развития или даже смены вектора профессиональных интересов.

Если вы прошли через трудный поиск работы, кардинально сменили сферу или поменяли работу в «ковидный» год — пожалуйста, напишите об этом Наталье на natallia.razhkova@tutby.com.

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Партнер проекта:

rabota.by — один из крупнейших сервисов по поиску работы и персонала в Беларуси. Cоздавайте резюме бесплатно и ищите подходящую для вас работу: с полной или частичной занятостью, удаленную или подработку в удобное время.