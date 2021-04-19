Начинаем конкурс для автовладельцев. Приз - помощь в продаже машины

Источник материала: Tut.by

Продажа автомобиля может обернуться тем еще квестом: сначала нужно привести в порядок кузов и ходовую часть, затем сделать красивые фото (и желательно не на фоне глубоких весенних луж), а затем пообщаться с десятком-другим покупателей, которые наверняка захотят максимально сбить цену. Специалисты автосалона «АВТОДОМ» берут всё это на себя. Мы начинаем конкурс, где победителю достанется ценный приз — бесплатная помощь в продаже подержанного авто от настоящих экспертов.

За год компания «АВТОДОМ» продает более 1000 подержанных авто. Эксперты проверяют машины, определяют их оптимальную стоимость, делают хорошие фото и общаются со всеми, кто заинтересован в покупке. На продажу одного автомобиля в среднем уходит около 40 дней. Авто можно оформить в кредит, лизинг, также есть система trade-in — всё это помогает ускорить процесс. За свои услуги компания берет комиссию. Сейчас у вас появился шанс воспользоваться услугами специалистов бесплатно.

Как это сделать?

Наш конкурс для тех, кто хочет продать свое подержанное авто по выгодной цене, сэкономив при этом собственное время. Для участия вам нужно будет рассказать о своей машине, о том, какие приключения вы пережили вместе, как авто выручало вас в непростых ситуациях. Опишите его характеристики: марку, модель, год выпуска, объем двигателя, основные преимущества и недостатки. Обязательно приложите фотографии авто с разных ракурсов.

Мы принимаем заявки до 9.00 26 апреля.

Как пройдет конкурс?

Из всех заявок, которые нам пришлют, мы выберем одну — самую интересную. Например, это может быть история об авто, которое сменило уже десяток владельцев и при этом хорошо сохранилось или же рассказ о машине редкой модели, привезенной в страну в единственном экземпляре. Участник, приславший эту заявку, получит приз — бесплатную помощь в продаже своей машины от экспертов автосалона «АВТОДОМ».

Вначале победитель и автосалон заключат договор на оказание услуг без комиссии. Затем вместе мы отправимся на СТО, где посмотрим «начинку» авто, а также проведем предпродажную подготовку . Эксперты определят стоимость машины, сфотографируют ее и выставят на продажу. Специалисты будут сами общаться с покупателями и проводить тест-драйвы. После продажи мы расскажем, сколько поступило обращений, о чем спрашивали потенциальные покупатели, как скоро и на каких условиях удалось продать машину.

Полные правила конкурса можно прочитать здесь . Подробности можно уточнить по телефону +375 17 336−91−00. Конкурс проводится с 19 апреля по 15 июня 2021 года.

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