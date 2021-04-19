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Начинаем конкурс для автовладельцев. Приз - помощь в продаже машины
Источник материала: Tut.by
Продажа автомобиля может обернуться тем еще квестом: сначала нужно привести в порядок кузов и ходовую часть, затем сделать красивые фото (и желательно не на фоне глубоких весенних луж), а затем пообщаться с десятком-другим покупателей, которые наверняка захотят максимально сбить цену. Специалисты автосалона
Как это сделать?
Наш конкурс для тех, кто хочет продать свое подержанное авто по выгодной цене, сэкономив при этом собственное время. Для участия вам нужно будет рассказать о своей машине, о том, какие приключения вы пережили вместе, как авто выручало вас в непростых ситуациях. Опишите его характеристики: марку, модель, год выпуска, объем двигателя, основные преимущества и недостатки. Обязательно приложите фотографии авто с разных ракурсов.
Мы принимаем заявки до 9.00 26 апреля.
Как пройдет конкурс?
Из всех заявок, которые нам пришлют, мы выберем одну — самую интересную. Например, это может быть история об авто, которое сменило уже десяток владельцев и при этом хорошо сохранилось или же рассказ о машине редкой модели, привезенной в страну в единственном экземпляре. Участник, приславший эту заявку, получит приз — бесплатную помощь в продаже своей машины от экспертов автосалона «АВТОДОМ».
Вначале победитель и автосалон заключат договор на оказание услуг без комиссии. Затем вместе мы отправимся на СТО, где посмотрим «начинку» авто, а также проведем
Полные правила конкурса можно прочитать
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Мы начинаем конкурс «Продаем автомобиль». Присылайте свои заявки, рассказывайте о машинах и о том, почему собираетесь их продать. Победитель получит помощь в...
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