Дракохруст: «Россияне разыграли полезную для них комбинацию, заодно оказали услугу Лукашенко»

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Политолог Юрий Дракохруст высказался в интервью TUT.BY о ситуации вокруг задержания Юрия Зенковича и Александра Федуты.

— На первом этапе разные люди обсуждали в Zoom всякие планы. Грубо говоря, болтали: а что, а как, а если. Люди это обсуждали, не имея никаких механизмов реализации своих проектов. Поскольку, судя по всему, они этим занимались какое-то время, об этих разговорах стало известно другим людям — из КГБ. А они все кончали соответствующие школы, где изучались классические операции советских спецслужб в 1920-е годы — «Трест» и «Синдикат-2». В ходе операции «Трест» в Москву выманили Сиднея Рейли (британский разведчик. — Прим. ред.), в ходе операции «Синдикат-2» в Минск выманили Бориса Савинкова (один из лидеров партии эсеров, участник Белого движения, один из лидеров эмиграции. — Прим. ред.). Вот и здесь появился кто-то, кто сообщил этим разговорчивым людям о существовании некого подполья, сопротивления, далее их выманили в Москву. Судя по всему, эти «белорусские генералы», с которыми встречались Зенкович и Федута, были просто «подставой» — они выполняли свою профессиональную работу. Мне все видится именно так.

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Говоря о роли России в этой истории, Юрий Дракохруст отмечает, что если в июле или августе прошлого года могли быть какие-то предположения, что Россия может «добрым взглядом посмотреть на белорусскую оппозицию», то сейчас очевидно, что она этих «добрых взглядов» не бросает.

— Тому есть разные причины: и то, как они оценивают ситуацию в Беларуси, и ситуация в большой политике — тот клинч, в который Россия вошла с Западом и особенно с Соединенными Штатами. В этом смысле ФСБ сыграла в пас с белорусскими коллегами, — говорит эксперт. — Здесь они преследовали две цели. Основная цель — это дискредитировать белорусскую оппозицию, в чем они заинтересованы, второстепенная — немножко мазнуть Запад. Если белорусская сторона заявляет, что Лукашенко хотел убить чуть ли не лично Байден, то российская спецслужба в своем заявлении эту тему затронула мягко. Они тоже заявили о заговоре, но расставили свои акценты. Там у них фигурируют и белорусские националисты, и украинские националисты, и какие-то люди из США и Польши. В этом смысле глава БНФ Григорий Костусев нужен был в «заговоре» как «страшный белорусский националист». Вот такая получилась игра в четыре руки. Все оказались в выигрыше.

По мнению Юрия Дракохруста, большой роли в дальнейших отношениях Беларуси с Россией и с США нынешняя ситуация играть не будет.

— Россияне разыграли полезную для них комбинацию, заодно оказали услугу Лукашенко. Они тоже заинтересованы в том, чтобы показать такой образ оппозиции. Мол, раз белорусская оппозиция такая, то и российская оппозиция, которая восхищается белорусской, тоже может быть такой же. Но я думаю, что все понимают эту схему «заговора» а-ля «Трест» и «Синдикат-2»: россияне знают, американцы — понимают, а официальный Минск понимает, что те понимают.

Поэтому вряд ли это каким-то образом кардинально изменит политику. Кремль продвигает идею интеграции — он будет продолжать ее отстаивать. Из этой колеи их ничто не выбьет. Со своей стороны, Лукашенко все равно будет отбрыкиваться от этого, потому что он власть не хочет отдавать ни Тихановской, ни Путину, причем в равной степени. Что касается американцев, то у них, как я понимаю, политика встала на определенные рельсы. 26 апреля — дедлайн по возвращению санкций. Представить, что из-за этой ситуации возвращение санкций будет отложено, сложно. Какой-то жест американская сторона может предпринять, но не думаю, что ситуация будет такой же, как была со Шкляровым.

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