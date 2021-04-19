ФСБ опубликовала видеозапись разговора Федуты и Зенковича в ресторане и их задержание

Источник материала: Салiдарнасць

В эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1» показали кадры «оперативной видеосъемки ФСБ», на которых Александр Федута и Юрий Зенкович якобы «обсуждают устранение Лукашенко».

— Задача № 1 — устранить самого главного. Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, — дублируют титры звучащий на видео голос, а подпись гласит, что это говорит Зенкович.

— Грубо говоря, основная цель всего этого мероприятия, самая первая, физическое устранение? — уточняет чей-то голос. Звучит утвердительный ответ.

Дальше речь идет о том, что «как минимум 30 человек должны быть интернированы буквально в первый час». Интернированы должны быть руководство КГБ, МВД, СК, а также премьер, так как он «автоматически становится исполняющим обязанности президента».

«Все личные данные на них <…> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим».

Речь идет также про «группу партизан с оружием на базах», называется дата 9 мая.

Далее следуют кадры непосредственно задержаний Зенковича и Федуты.

«Фядута быў зь відэльцам. Напэўна ім і зьбіраецца зрынаць Лукашэнку»