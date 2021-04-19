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BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вырученные средства направят белорусским спортсменам, пострадавшим от репрессий.

BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады с подписями известных спортсменов.

На клюшке, в частности, есть автографы капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, лучших бомбардиров, забивших в общей сложности семь голов, Дрю Даути и Ши Вебера, а также главного тренера сборной Майка Бэбкока — самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды.

Начальная цена лота — $1 500.

— Вырученные средства от продажи клюшки будут направлены в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков, — сообщили в пресс-службе BSSF.

Недавно через аукцион была продана золотая медаль Чемпионата мира-2012, которую глава BSSF трехкратная олимпийская призерка, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя завоевала на дистанции 50 метров вольным стилем. Награду купили более чем за 16 тысяч долларов.

Напомним, СК Беларуси возбудил в отношении Александры Герасимени и исполнительного директора BSSF Александра Опейкина уголовное дело по ст. «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием СМИ или Интернет».

 
 
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Вырученные средства направят белорусским спортсменам, пострадавшим от репрессий.
 
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