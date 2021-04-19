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BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вырученные средства направят белорусским спортсменам, пострадавшим от репрессий.
Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на
На клюшке, в частности, есть автографы капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, лучших бомбардиров, забивших в общей сложности семь голов, Дрю Даути и Ши Вебера, а также главного тренера сборной Майка Бэбкока — самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды.
Начальная цена лота — $1 500.
— Вырученные средства от продажи клюшки будут направлены в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков, — сообщили в пресс-службе BSSF.
Недавно через аукцион была
Напомним,
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Вырученные средства направят белорусским спортсменам, пострадавшим от репрессий.
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