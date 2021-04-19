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Второй этап проверки территориальных войск начался в Беларуси
19.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области пройдет с 19 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.
Во время второго этапа учений военные оценят мобилизационную готовность территориальных войск и управленческую деятельность должностных лиц органов управления территориальной обороны. Проверят и состояние запасов материальных средств и условия их хранения.
Завершающим этапом всей проверки должно стать командно-штабное учение, для участия в котором будут привлечены все органы управления и территориальные войска.
Войска территориальной обороны созываются только на случай войны или в период напряженной военно-политической ситуации в стране. Этот род войск имеет вспомогательный статус и состоит из тех, кто уже отслужил "срочку" и находятся в запасе.
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