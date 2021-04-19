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Второй этап проверки территориальных войск начался в Беларуси

19.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области пройдет с 19 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Во время второго этапа учений военные оценят мобилизационную готовность территориальных войск и управленческую деятельность должностных лиц органов управления территориальной обороны. Проверят и состояние запасов материальных средств и условия их хранения.

Первый этап проверки прошел с 1 по 18 декабря 2020 года. За это время в Могилевской области были сформированы три штаба районов территориальной обороны и три батальона территориальных войск.

Завершающим этапом всей проверки должно стать командно-штабное учение, для участия в котором будут привлечены все органы управления и территориальные войска.

Войска территориальной обороны созываются только на случай войны или в период напряженной военно-политической ситуации в стране. Этот род войск имеет вспомогательный статус и состоит из тех, кто уже отслужил "срочку" и находятся в запасе.

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Теги: Минск
 
 
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Оценить готовность к развертыванию обороны одного белорусского региона собираются в два этапа. По словам военных, эта проверка самая масштабная с момента...
 
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