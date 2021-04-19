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Три прощальных слова Елизаветы II в письме мужу взволновали весь мир

19.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Прощальное послание королевы Елизаветы II к покойному принцу Филиппу обсуждает весь мир: три слова в рукописном письме произвели фурор в сети.

© AP / Arthur Edwards
Британская королевская семья опубликовала трогательное видео о принце Филиппе

Смерть 99-летнего принца Филиппа стала настоящим ударом для Елизаветы II. И пока принц Гарри и Уильям выясняли отношения перед похоронами дедушки, королева хранила молчание и вспоминала лучшие моменты из жизни с мужем. Стало известно, что на протяжении всей жизни Ее Величество писала супругу романтические письма от руки. В последний раз она сделала это на его похоронах.

Поверх гроба принца Филиппа лежал роскошный венок от его супруги и маленькая записка: последнее письмо Елизаветы II к мужу взволновало весь мир.

И хотя никто не знает, что именно было написано письме, эксперты разглядели три прощальных, трогательных слова: "твоя любящая Лилибет".

Прозвище Лилибет Ее Величество получила в детстве, когда еще не могла выговаривать свое имя. Принц Филипп обожал использовать это слово и всегда начинал свои письма к супруге с ласкового обращения. Герцог Эдинбургский обожал шутить и придумывать всевозможные прозвища для любимой: еще одно тайное, нежное прозвище королевы растрогало британцев.

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Скорбящая королева отправила последнее послание покойному герцогу Эдинбургскому и сделала это самым романтичным способом.
 
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