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Три прощальных слова Елизаветы II в письме мужу взволновали весь мир
19.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Прощальное послание королевы Елизаветы II к покойному принцу Филиппу обсуждает весь мир: три слова в рукописном письме произвели фурор в сети.
© AP / Arthur Edwards
Смерть
Поверх гроба принца Филиппа лежал роскошный венок от его супруги и маленькая записка: последнее письмо Елизаветы II к мужу взволновало весь мир.
И хотя никто не знает, что именно было написано письме, эксперты разглядели три прощальных, трогательных слова: "твоя любящая Лилибет".
Прозвище Лилибет Ее Величество получила в детстве, когда еще не могла выговаривать свое имя. Принц Филипп обожал использовать это слово и всегда начинал свои письма к супруге с ласкового обращения. Герцог Эдинбургский обожал шутить и придумывать всевозможные прозвища для любимой: еще одно тайное,
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Скорбящая королева отправила последнее послание покойному герцогу Эдинбургскому и сделала это самым романтичным способом.
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