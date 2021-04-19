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Крипторынок резко припал после ажиотажа вокруг Coinbase

19.04.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На минувшей неделе на волне ажиотажа вокруг размещения на фондовом рынке криптобиржи Coinbase рынок криптовалют демонстрировал уверенный рост. Однако на выходных он резко упал. Цены Bitcoin резко упали с $61,5 тысячи на 14%, до примерно $53 000.

Снижение ощутили и курсы других популярных криптовалют. Ethereum за 24 часа упала примерно на 17% — с $2417 до $2011. В воскресенье эти виртуальные монеты слега окупили свои потери: сейчас Bitcoin торгуется в районе $57 000, Ethereum — $2250.

Как ни странно, но из 10 самых популярных криптовалют единственной монетой, которая даже выросла за прошедшую неделю, стала монета на основе мемов Dogecoin. В апреле стоимость криптовалюты, которая начиналась как шутка, выросла с $0,059 на начало месяца до $0,33 на данный момент.

Тем временем в Турции главный банк страны запретил использование цифровых активов для покупок, сославшись на риски таких транзакций. А в китайском регионе Синьцзян, где сосредоточены значительные мощности по добыче биткоинов, произошли санкционированные государством отключения электроэнергии. Из-за чего хеш-рейт добычи Bitcoin сократился на 50%. В то же время в Twitter распространяются слухи о том, что казначейство США планирует жесткие меры против схем отмывания денег с помощью цифровых активов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На минувшей неделе на волне ажиотажа вокруг размещения на фондовом рынке криптобиржи Coinbase рынок криптовалют демонстрировал уверенный рост. Однако на выходных он...
 
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