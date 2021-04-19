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Женщина с детьми на Dodge перевернулась в канал. Все были пристегнуты
Источник материала: Onliner
В ГАИ Брестской области сообщают об аварии, обстоятельства которой вновь подчеркивают эффективность ремней безопасности. Вчера днем неподалеку от облцентра в мелиоративный канал съехал Dodge, в котором ехали двое взрослых и двое детей. В итоге машина оказалась на крыше, но никто не получил серьезных травм.
«35-летняя брестчанка двигалась на Dodge по проселочной дороге, ведущей от Р17 Брест — Мокраны к садовым товариществам, — рассказали предварительную версию инспекторы. — Во время движения она отвлеклась от управления, в результате чего съехала в мелиоративный канал и опрокинулась. В салоне авто находились двое детей: 3 и 6 лет. Они перевозились в детских удерживающих устройствах. Сама водитель и пассажир на переднем сиденье также были пристегнуты ремнями безопасности».
В том числе благодаря ремням серьезных травм в ДТП никто не получил. В госпитализации участники происшествия не нуждались. Лишь автомобиль получил механические повреждения.
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В ГАИ Брестской области сообщают об аварии, обстоятельства которой вновь подчеркивают эффективность ремней безопасности. Вчера днем неподалеку от облцентра в...
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