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В Брестской области опрокинулся «Додж», в салоне которого были дети
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух малолетних детей произошло накануне днем на дороге Р-17 Брест — Мокраны.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летняя водитель «Доджа» не справилась с управлением и вылетела в мелиоративный канал, где автомобиль опрокинулся.
По информации дорожной милиции, в момент аварии в салоне находилось двое взрослых и двое малолетних детей (3 и 6 лет). Благодаря тому, что водитель и пассажиры были пристегнуты (дети перевозились в специальных креслах), никто не получил серьезных повреждений.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух малолетних детей произошло накануне днем на дороге Р-17 Брест — Мокраны.
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