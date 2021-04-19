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SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе
Источник материала: Навiны
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Белоруссию на регулярной основе и в согласованном порядке.
Как сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, с белорусской стороной в конце 2020 года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти. Срок договора — один год.
«В соответствии с этим соглашением, SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке», — приводит
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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Белоруссию на регулярной основе и в согласованном порядке.
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