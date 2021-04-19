Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Белоруссию на регулярной основе и в согласованном порядке.



Фото с сайта azerbaijan.az

Как сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, с белорусской стороной в конце 2020 года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти. Срок договора — один год.

«В соответствии с этим соглашением, SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке», — приводит angi.ru слова Ахмедова.