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SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе

19.04.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Белоруссию на регулярной основе и в согласованном порядке.

SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе
Фото с сайта azerbaijan.az

Как сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, с белорусской стороной в конце 2020 года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти. Срок договора —  один год.

«В соответствии с этим соглашением, SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке», — приводит angi.ru слова Ахмедова.

 

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Белоруссию на регулярной основе и в согласованном порядке.
 
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