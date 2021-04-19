|
10 примеров того, как создавались красивые фото (и это не то, что ожидаешь увидеть)
Источник материала: Tut.by
В соцсети часто попадают только самые-самые снимки, прошедшие строгий контроль и обработку. Но мало кто решается показать, что при этом во время съемки творилось за кадром, ведь чаще всего там оказывается нечто прямо противоположное глянцу. Однако некоторые фотографы все-таки пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые фотографы пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)