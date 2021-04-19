10 примеров того, как создавались красивые фото (и это не то, что ожидаешь увидеть)

Источник материала: Tut.by

В соцсети часто попадают только самые-самые снимки, прошедшие строгий контроль и обработку. Но мало кто решается показать, что при этом во время съемки творилось за кадром, ведь чаще всего там оказывается нечто прямо противоположное глянцу. Однако некоторые фотографы все-таки пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях, пишет twizz.ru.







































