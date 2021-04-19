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PayPal исключила конкуренцию с китайскими платежными системами на рынке КНР

19.04.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Всемирная система онлайн-платежей PayPal ("Пэйпал") исключает конкуренцию с китайскими сервисами WeChat ("Вичат") и AliPay ("Алипэй") на рынке КНР. Об этом заявила в воскресенье генеральный директор китайского подразделения компании - оператора PayPal Цюй Хань.

«Многие ошибочно полагают, что в будущем мы будем конкурировать с китайскими платежными системами, - рассказала она в ходе панельной сессии Азиатского экономического форума в Боао. - В КНР мы намерены сосредоточиться на трансграничных сделках: мы продолжим помогать китайским компаниям реализовывать национальную продукцию за рубежом и одновременно будем упрощать заграничные покупки потребителей из Китая».

По словам генерального директора, PayPal имеет более 377 млн пользователей в мире и свыше 20 млн агентов, передает ТАСС.

«У нас большая глобальная клиентская база. Наши приоритеты нацелены на внешние рынки, - подытожила она. - Таким образом, мы не конкурируем с китайскими компаниями - операторами платежных систем, которых в КНР насчитывается более 200. Напротив, у нас большой потенциал для сотрудничества».

 
 
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Всемирная система онлайн-платежей PayPal ("Пэйпал") исключает конкуренцию с китайскими сервисами WeChat ("Вичат") и AliPay ("Алипэй") на рынке КНР. Об этом заявила в воскресенье...
 
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