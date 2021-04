Сьледчы камітэт у Карэлічах даслаў позву 8-гадовай дзяўчынцы

Источник материала: Свабода

У гарадзкім пасёлку Карэлічы, што на Горадзеншчыне, Сьледчы камітэт даслаў позву 8-гадовай дзяўчынцы Ганьне Пякарскай. Разам з бацькам Раманам Пякарскім дачка зарэгістраваная ў Карэлічах. Раман разьмясьціў фота позвы ў Facebook, піша Hrodna.life .

Пякарскі ад 2007 году жыве ў Польшчы, але мае беларускі пашпарт і прапісаны ў Карэлічах. Там сама зарэгістраваная і народжаная ў 2012-м Ганна, якая зьяўляецца грамадзянкай іншай краіны.

