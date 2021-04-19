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Объявлено о создании футбольной Суперлиги, УЕФА и ФИФА выступили против

19.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старт нового турнира планируется на конец лета 2021-го, в нём должны участвовать 15 клубов-учредителей и 5 клубов, которые ежегодно будут определяться по итогам квалификации. Матчи пройдут среди недели.

Объявлено о создании футбольной Суперлиги, УЕФА и ФИФА выступили против
Суперлигу основали 12 ведущих клубов континента
19 апреля официально объявлено о создании футбольной Европейской Суперлиги.  Сначала будут две группы по 10 команд, далее лучшие из них попадут в четвертьфинал. УЕФА и ФИФА выступили против этого проекта.

Суперлигу основали 12 ведущих клубов континента: "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Челси". Ещё три клуба — "Бавария", "Лейпциг" и "Порту" — присоединятся позже. Основатели Суперлиги не настроены на конфронтацию с УЕФА и ФИФА, собираются договориться с ними о сотрудничестве.

Какая провозглашается цель нового турнира? Повысить качество и плотность соревнований в каждом сезоне, чтобы ведущие команды и игроки могли регулярно соревноваться между собой, а не с слабыми командами. Ну и конечно же основатели возлагают большие надежды на финансовый успех проекта, пишет Еврорадио.

УЕФА ещё перед объявлением о создании европейской суперлиги пригрозила санкциями к клубам-учредителям, вплоть до исключения их из турниров уже в этом сезоне.
 
 
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Старт нового турнира планируется на конец лета 2021-го, в нём должны участвовать 15 клубов-учредителей и 5 клубов, которые ежегодно будут определяться по итогам...
 
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