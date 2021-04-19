Объявлено о создании футбольной Суперлиги, УЕФА и ФИФА выступили против

официально объявлено о создании футбольной Европейской Суперлиги. Сначала будут две группы по 10 команд, далее лучшие из них попадут в четвертьфинал. УЕФА и ФИФА выступили против этого проекта. 19 апреляо создании футбольной Европейской Суперлиги. Сначала будут две группы по 10 команд, далее лучшие из них попадут в четвертьфинал. УЕФА и ФИФА выступили против этого проекта.





Суперлигу основали 12 ведущих клубов континента: "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Челси". Ещё три клуба — "Бавария", "Лейпциг" и "Порту" — присоединятся позже. Основатели Суперлиги не настроены на конфронтацию с УЕФА и ФИФА, собираются договориться с ними о сотрудничестве.





пишет Еврорадио. Какая провозглашается цель нового турнира? Повысить качество и плотность соревнований в каждом сезоне, чтобы ведущие команды и игроки могли регулярно соревноваться между собой, а не с слабыми командами. Ну и конечно же основатели возлагают большие надежды на финансовый успех проекта,Еврорадио.





УЕФА ещё перед объявлением о создании европейской суперлиги пригрозила санкциями к клубам-учредителям, вплоть до исключения их из турниров уже в этом сезоне.



