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Ради Европы залез в трубу – гродненские пограничники задержали нарушителя

19.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе снова неспокойно. Только за последнюю неделю гродненские пограничники задержали нескольких блуждающих в поисках лучшей жизни в Европе.


фото носит иллюстративный характер

Сначала в нескольких метрах от пункта пропуска «Брузги» смена пограничников обнаружила неизвестного в… водоотводной трубе. Мужчина решил там спрятаться, отдохнуть, а потом продолжить путь к Польше. После задержания он представился гражданином Мьянмы, а оказался пакистанцем и заявил, что на родине его преследуют, а визу в Европу не дают, пишет vgr.by

В поисках счастья пытались пересечь границу с Литвой 37-летний сириец и 40-летняя египтянка с двумя малолетними детьми. После задержания сириец хотел «решить вопрос» и пытался подкупить пограничника. Нарушители рассказали, что жили в России потом решили получить убежище в Беларуси. В нашей стране сириец даже привлекался по «уголовке».

Еще один товарищ рвался в Литву через «Мотыли». Витеблянин сбегал в соседнюю страну, чтобы скрыться от уголовного преследования.

Все нарушители задержаны. Кроме того, в отношении сирийца возбуждено уголовное дел за дачу взятки, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
 
 
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На границе снова неспокойно. Только за последнюю неделю гродненские пограничники задержали нескольких блуждающих в поисках лучшей жизни в Европе.
 
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