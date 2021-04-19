Ради Европы залез в трубу – гродненские пограничники задержали нарушителя

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пишет vgr.by Сначала в нескольких метрах от пункта пропуска «Брузги» смена пограничников обнаружила неизвестного в… водоотводной трубе. Мужчина решил там спрятаться, отдохнуть, а потом продолжить путь к Польше. После задержания он представился гражданином Мьянмы, а оказался пакистанцем и заявил, что на родине его преследуют, а визу в Европу не дают,vgr.by





В поисках счастья пытались пересечь границу с Литвой 37-летний сириец и 40-летняя египтянка с двумя малолетними детьми. После задержания сириец хотел «решить вопрос» и пытался подкупить пограничника. Нарушители рассказали, что жили в России потом решили получить убежище в Беларуси. В нашей стране сириец даже привлекался по «уголовке».





Еще один товарищ рвался в Литву через «Мотыли». Витеблянин сбегал в соседнюю страну, чтобы скрыться от уголовного преследования.





Все нарушители задержаны. Кроме того, в отношении сирийца возбуждено уголовное дел за дачу взятки, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.







