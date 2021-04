«Беларусь для иностранных финансовых инвесторов — закрытая книга». Вот что происходит на рынке M&A

Источник материала: ProBusiness



Дементий Юферев и Кирилл Крупенков. Фото предоставлено авторами

«Оценка бизнеса в Беларуси уменьшена примерно на 15−25% от средних значений по Европе, — делятся своими наблюдениями за рынком M&A эксперты компании Capital Times Кирилл Крупенков (CEO минского офиса инвестиционных консультантов Capital Times) и Дементий Юферев (директор по инвестбанкингу Capital Times). — Белорусский бизнес, в свою очередь, начал формулировать конкретные намерения к приобретению европейских активов, часто — с целью защиты капитала».

Как прошедший «ковидный» и «политизированный» год повлиял на мотивации инвесторов и аппетиты собственников бизнеса? Какие тенденции сохранятся в ближайшем будущем? Об этом — в нашем материале.

Кирилл Крупенков

CEO минского офиса инвестиционных консультантов Capital Times Дементий Юферев

Директор по инвестбанкингу Capital Times

— Недавно белорусский офис инвестиционных консультантов Capital Times представил свой традиционный ежегодный обзор рынка слияний и поглощений с участием белорусских компаний.

Посмотрим на несколько ключевых цифр по 2020 году:

Эксперты насчитали 32 M&A-сделки с раскрытыми контрагентами, в 20 из них принимали участие иностранные инвесторы

По сравнению с 2019 годом общее количество сделок снизилось на 24%

Половина закрытых сделок пришлась на ИТ-сектор

Самая крупная сделка оценивалась в $ 0,5 млрд: игровую компанию Melsoft купил израильский разработчик Moon Active.

Нажмите для увеличения





Изображение предоставлено компанией Capital Times

Что нового: COVID-19 и рынок M&A

Несмотря на снижение числа сделок и проседание рынка, показатели 2020-го — на втором месте после самого благоприятного 2019-го (если смотреть на последние пять лет). И ситуация с оценкой бизнесов неоднозначная: мы отметили определенную динамику в сторону дисконта от изначально заявленной стоимости компании.

Кирилл Крупенков: Большинство компаний в 2020 году потеряли и в выручке, и в прибыли. В четвертом квартале многим удалось выровнять потоки и, судя по динамике, 2021 год будет больше похож на 2019-й.

Вполне логично, что на фоне такого проседания покупатели сбивали цену с интересующих их целей. По одной из сопровождаемых нами сделок первоначальный дисконт выдвигался на отметке 25% к докризисной оценке компании. Но в итоге сошлись на 7%.

Для некоторых секторов, на которые кризисные явления принципиального влияния не оказали, изменений в подходах к оценке практически не было. Например, в ИТ-секторе — основном драйвере рынка M&A в Беларуси. Обычная практика, когда компания росла 20−30% в год и в 2020-м, потеряв в темпе 3 летних месяца, наверстала упущенное к концу года.

Для оценки таких компаний, например, продающих готовые ИT-решения по подписке, применялся мультипликатор, близкий к 10 выручкам (оценка сравнительным методом, когда применение мультипликторов осуществляется через сравнение мультипликаторов прошедших сделок. — Прим. «Про бизнес»).



Изображение предоставлено компанией Capital Times

Что нового: политический фактор и рынок M&A

На практике всегда есть категория компаний и инвесторов, которые думают только о бизнесе. О политике за них начинают задумываться уже инвестиционные советники. Давайте посмотрим на то, что привнес политический фактор на рынок M&А в 2020 году.

Дементий Юферев: Американский финансист Асват Дамодаран (Professor of Finance at the Stern School of Business at New York University Aswath Damodaran), у которого своя методика расчета страновых рисков, с начала этого года почему-то снизил страновой риск Беларуси с 14% до 11% (методика основана на изучении исторических данных о риске суверенного дефолта, развития географического региона, прогнозов ВВП от мировых финансовых институтов (Всемирный банк, IMF и т.д.). — Прим. «Про бизнес»).

Наша компания ближе к реальному контексту, поэтому при оценке стоимости белорусских компаний с целями инвестирования от себя самостоятельно добавляем от 3 до 5% составляющей политических и экономических рисков. В итоге сейчас мы получаем оценку бизнеса в Беларуси, уменьшенную примерно на 15−25% от средних значений по Европе.

При этом достаточно европейских компаний, которые и в сегодняшних условиях регулярно общаются с нами, демонстрируют в первую очередь интерес к частным белорусским активам, не связанным с государством и не имеющим политических рисков.

При этом в фокусе внимания международных инвесторов такие особенности в деятельности предприятий, как:

Таможенные барьеры между рынками ЕС, ЕАЭС, Украиной по конкретным категориям товаров

Свободный доступ к сырьевым ресурсам (например, это критично для инвесторов, имеющих интересы в деревообработке)

Разница в уровне оплаты труда (в Польше, например, зарплаты имеют явный тренд к росту, все больше отдаляясь от белорусских).

Еще один фактор, сохраняющий интерес со стороны европейских инвесторов к Беларуси, — разные финансовые «веса» компаний-целей. Европейская компания с амбициями в категории МСБ и оборотом до € 100 млн не готова поглотить игрока, занимающего на локальном европейском рынке топовые позиции. И на российском рынке, кстати, тоже. А в Беларуси в некоторых сегментах «крупнячки» оцениваются, по нашим меркам, на уровне 20−40 млн, и их приобретение сразу демонстрирует рост выручки на 20−30%, что положительно отражается на оценке качества менеджмента, на отчетности западных компаний и их последующей оценке рынком.



Изображение предоставлено компанией Capital Times

«Беларусь для иностранных финансовых инвесторов — закрытая книга»

Дементий Юферев: «Зубр Капитал» — это классический финансовый инвестор. Это самый крупный частный инвестфонд в Беларуси — кроме него на этом рынке в последние годы никого нет.

Мы видим, что иностранные инвесторы действительно наблюдают за его поведением, сверют с ним свои стратегии. Иностранные финансовые инвесторы прийти сюда пока не готовы: Беларусь для них по-прежнему — закрытая книга. Должны пройти очень большие изменения во многих областях, прежде чем западные частные фонды начнут ее для себя открывать. Хотя потенциал, безусловно, очень большой, он измеряется десятками миллиардов долларов прямых инвестиций. Причем фонды уже получили опыт в других странах Восточной Европы, Прибалтики — и там рынок уже насыщен, а в Беларуси пока не очень.

Что касается «Зубра», то они большие молодцы. За годы нашего совместного сотрудничества мы видим, что «Зубр» получил большое количество обратной связи от белорусских собственников, сумел настроить свои фильтры и сформулировать справедливые требования к компаниям-целям. В компании объективно взвешивают возможности и риски, лучше понимают Беларусь, чем потенциальные иностранные инвесторы, для которых риски здесь по-прежнему имеют большее значение, чем возможности.

Плюс, на наш взгляд, у «Зубра» фокус немного сместился в ИT, что, собственно, характерно для нашего рынка M&A:

Нажмите для увеличения





Изображение предоставлено компанией Capital Times

«Географическая диверсификация инвестиций как форма защиты капитала»

В первом квартале 2021 года украинский высокотехнологичный стартап 3DLOOK объявил о сделке по привлечению инвестиций раунда А от пула инвесторов, одним из которых выступил «Зубр Капитал». Полученные инвестиции предназначены для усиления команды в США, а также для открытия новых R&D-центров в США и Западной Европе. Такая сделка констатирует новый тренд на белорусском рынке M&A, и белорусы начали проявлять не только гипотетический интерес, но и конкретные намерения к приобретению европейских активов.

Кирилл Крупенков: Белорусские бизнесмены и раньше интересовались приобретением компаний за пределами страны. Основное внимание обращалось на предприятия в России, Казахстане и других странах СНГ. Но за последний год ситуация изменилась, и сейчас мы ведем несколько проектов на покупку активов в Европе. Раньше Европа для многих белорусских бизнесменов была «Терра инкогнита»: высокая конкуренция, жесткое следование стандартам, сложное трудовое законодательство, отсутствие опыта общения с финансовыми институтами и т.д.

Сейчас многие белорусские собственники научились не только экспортировать свою продукцию в Европу, заняв приличную долю рынка, но и пошли дальше — стали формулировать конкретные M&A-задачи.

Например: приобрести предприятие с определенными технологиями, в предпочтительном регионе, с существенной долей рынка и клиентским потенциалом.

Причем собственники преследуют цель не релокации белорусского бизнеса, а, например, выхода на маржинальные рынки, расширения своих компетенций в продажах, получения доступа к сырью, технологиям, европейскому капиталу и даже удовлетворения предпринимательских амбиций. Хотя для кого-то это и форма защиты капитала путем географической диверсификации инвестиций.

Дементий Юферев: Кстати, есть одна «хитрость» с финансированием таких инвестиций. Если устойчивая белорусская компания покупает предприятие в Европе, она получает возможность привлечь от 50 до 70% финансирования от местных финансовых институтов по их ставкам, если сумеет грамотно провести переговоры и с продавцом, и с фондами или банками. В Европе жестко соблюдаются инвестиционные соглашения, четко работает судебная система, поэтому продавцы готовы рассматривать продажу в рассрочку на несколько лет. Конечно, новому собственнику придется доказать, что после приобретения предприятие будет стабильно генерировать доходы и своевременно рассчитываться по долгам. Но многие крупные белорусские бизнесы уже имеют и положительную репутацию в международных финансовых институтах , и квалификацию для соответствующих расчетов. Ну, и мы всегда готовы быть рядом и поделиться своей компетенцией.

Ключевым фактором, влияющим на состояние М&А-рынка Беларуси в 2021 году, является дальнейшее развитие политической ситуации в стране. Поэтому доминировать в М&А-активностях будет менее всего зависящий от этого ИT-сектор. Также мы предполагаем, что единичные сделки будут и в ритейле, и в финансовом секторе, и в других отраслях, от медицины до entertainment.

