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На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» $550 тысяч
Источник материала: Onliner
На один из лондонских аукционов недвижимости выставлена квартира, начальная цена которой составляет £400 тысяч (более $550 тысяч). Такой ценой на жилье в британской столице никого не удивишь, если бы не одно «но». В помещении в буквальном смысле нет крыши, и к тому же оно завалено строительным мусором.
Помещение расположено в лондонском районе Тафнелл Парк в шаговой доступности от станции метро, парка, магазинов и прочей необходимой инфраструктуры,
Вместе с правом собственности новому владельцу помещений достанется и разрешительная документация, позволяющая разместить внутри квартиру с двумя спальнями. Правда, перед заселением придется провести и масштабный ремонт, который будет включать устройство перекрытий кровли.
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на фаркоп, для 3 велосипедов
на крышу, для 1 велосипеда
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На один из лондонских аукционов недвижимости выставлена квартира, начальная цена которой составляет £400 тысяч (более $550 тысяч). Такой ценой на жилье в британской...
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