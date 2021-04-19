На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» $550 тысяч

Источник материала: Onliner

На один из лондонских аукционов недвижимости выставлена квартира, начальная цена которой составляет £400 тысяч (более $550 тысяч). Такой ценой на жилье в британской столице никого не удивишь, если бы не одно «но». В помещении в буквальном смысле нет крыши, и к тому же оно завалено строительным мусором.

Помещение расположено в лондонском районе Тафнелл Парк в шаговой доступности от станции метро, парка, магазинов и прочей необходимой инфраструктуры, пишет The Sun. По всей видимости, это, а также тот факт, что окружающие кварталы постепенно джентрифицируются, оказало прямое влияние на финансовые аппетиты нынешних собственников квартиры. Образцом для подражания им служат соседние здания, полностью реконструированные и превращенные в современные жилые дома.





Вместе с правом собственности новому владельцу помещений достанется и разрешительная документация, позволяющая разместить внутри квартиру с двумя спальнями. Правда, перед заселением придется провести и масштабный ремонт, который будет включать устройство перекрытий кровли.







