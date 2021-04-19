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На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» $550 тысяч

19.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На один из лондонских аукционов недвижимости выставлена квартира, начальная цена которой составляет £400 тысяч (более $550 тысяч). Такой ценой на жилье в британской столице никого не удивишь, если бы не одно «но». В помещении в буквальном смысле нет крыши, и к тому же оно завалено строительным мусором.

Помещение расположено в лондонском районе Тафнелл Парк в шаговой доступности от станции метро, парка, магазинов и прочей необходимой инфраструктуры, пишет The Sun. По всей видимости, это, а также тот факт, что окружающие кварталы постепенно джентрифицируются, оказало прямое влияние на финансовые аппетиты нынешних собственников квартиры. Образцом для подражания им служат соседние здания, полностью реконструированные и превращенные в современные жилые дома.

На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» 0 тысяч

Вместе с правом собственности новому владельцу помещений достанется и разрешительная документация, позволяющая разместить внутри квартиру с двумя спальнями. Правда, перед заселением придется провести и масштабный ремонт, который будет включать устройство перекрытий кровли.

На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» 0 тысяч
На аукцион выставлена квартира, у которой отсутствует крыша. Начальная цена — «всего» 0 тысяч

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На один из лондонских аукционов недвижимости выставлена квартира, начальная цена которой составляет £400 тысяч (более $550 тысяч). Такой ценой на жилье в британской...
 
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