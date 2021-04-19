Тепла в стране осталось на трое суток. В конце апреля ждем снег

Источник материала: Onliner

Проявилось наше погодное будущее на конец этой недели — и оно так себе. Белгидромет предупреждал, что мы в этом апреле еще сможем увидеть снег, — и теперь называет более четкие даты. Со стороны Северного Ледовитого океана к нам хочет прорваться холодная масса и, пока ее подавят, постарается оставить свой след.

В этот момент мы еще бездумно пользуемся теплом с юго-запада Европы. Но уже завтра эта благодать поломается — все еще будет тепло, но начнутся дожди. А к пятнице в нашу дверь со стороны Прибалтики начнет ломиться циклон из Скандинавии. К дождю может добавиться снег, первым его встретит Гродненская область. Затем это нашествие может распространиться на остальную страну.

Ночами во второй половине недели возможен слабый мороз, днем от 5 до 11 тепла. Но земля уже успела нагреться, долго снег (если он таки будет) не пролежит. Надо успеть им воспользоваться в меру развитости воображения и прислать нам снимки.

Все же до начала мая еще может потеплеть, надеются синоптики.