ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия может покинуть МКС в 2025 году

19.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Состояние Международной космической станции в ближайшие годы будет горячей темой. Срок ее эксплуатации подходит к концу. Россия хочет провести техническое обследование МКС и принять на его основе решение о выходе из проекта в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — говорится в сообщении.

Ранее «Роскосмос» заявлял, что решение о работе российских космонавтов на МКС будет приниматься после 2024 года, когда истечет согласованный всеми партнерами срок работы станции.

Оставьте авто и троллейбус. Электросамокаты в Каталоге для поездок на работу и по велодорожкам вечерком


Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (международная версия, черный)
4 отзыва
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 20 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 20 км, аккумулятор 5.1 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 12 кг
960 р.
28 предложений
Электросамокат Kugoo S3 (черный)
36 отзывов
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 30 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 6 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 11.7 кг
680 р.
19 предложений
Электросамокат Midway i-Max PRO (черный)
взрослый/подростковый (макс. 150 кг), до 35 км/ч, мощность 600 Вт, запас хода 45 км, аккумулятор 18 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 22 кг
1435 р.
1 предложение
Электросамокат Ninebot Kickscooter Max
15 отзывов
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 65 км, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 18.7 кг
1750 р.
20 предложений
Сравнить эти товары →
Все электросамокаты и электроскутеры в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние Международной космической станции в ближайшие годы будет горячей темой. Срок ее эксплуатации подходит к концу. Россия хочет провести техническое...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗША падтрымалі адказ Чэхіі на падрыўныя дзеяньні Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by