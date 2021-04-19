Россия может покинуть МКС в 2025 году

Источник материала: Onliner

Состояние Международной космической станции в ближайшие годы будет горячей темой. Срок ее эксплуатации подходит к концу. Россия хочет провести техническое обследование МКС и принять на его основе решение о выходе из проекта в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — говорится в сообщении.

Ранее «Роскосмос» заявлял, что решение о работе российских космонавтов на МКС будет приниматься после 2024 года, когда истечет согласованный всеми партнерами срок работы станции.