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Доллар растет утром 19 апреля

19.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар растет утром 19 апреля

Доллар, по данным на 10:20 добавляет 0,0009 пункта и торгуется на уровне 2,5974 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно сдает позиции. Минус составляет 0,0246 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, какие курсы валют установили банки сегодня утром.

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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