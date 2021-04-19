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Доллар растет утром 19 апреля
Источник материала: Навiны
Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар, по данным на 10:20 добавляет 0,0009 пункта и торгуется на уровне 2,5974 белорусского рубля.
А вот российский рубль существенно сдает позиции. Минус составляет 0,0246 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось,
Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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