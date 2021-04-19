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На мехдворе под Калинковичами один трактор сгорел, второй — серьезно поврежден
Источник материала: Навiны
Серьезный урон сельскохозяйственному предприятию «Имени Кутузова» (агрогородок Домановичи) нанес пожар, произошедший сегодня ночью.
По данным МЧС, возгорание случилось в кирпичном здании ремонтной мастерской на территории механического двора.
«В результате пожара уничтожен трактор «МТЗ-1221» (2006 г.в.), повреждены кабина и колесо трактора «МТЗ-1221» (2001 г.в.). Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
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Серьезный урон сельскохозяйственному предприятию «Имени Кутузова» (агрогородок Домановичи) нанес пожар, произошедший сегодня ночью.
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