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На мехдворе под Калинковичами один трактор сгорел, второй — серьезно поврежден

19.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серьезный урон сельскохозяйственному предприятию «Имени Кутузова» (агрогородок Домановичи) нанес пожар, произошедший сегодня ночью.

На мехдворе под Калинковичами один трактор сгорел, второй — серьезно поврежден
Фото носит иллюстративный характер

По данным МЧС, возгорание случилось в кирпичном здании ремонтной мастерской на территории механического двора.

«В результате пожара уничтожен трактор «МТЗ-1221» (2006 г.в.), повреждены кабина и колесо трактора «МТЗ-1221» (2001 г.в.). Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

 

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Серьезный урон сельскохозяйственному предприятию «Имени Кутузова» (агрогородок Домановичи) нанес пожар, произошедший сегодня ночью.
 
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