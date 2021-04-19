В Стародорожском районе перевернулся Renault - водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла днем 18 апреля близи деревни Оточка Стародорожского района, сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что 54-летний водитель Renault на 2-м километре трассы Н9685 Верхутино — Оточка — Уречье не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

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