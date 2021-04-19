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Возможно, вы удивитесь, но некоторые жены футболистов тоже работают. Попробуйте угадать кем
Источник материала: Tut.by
Если мыслить стереотипно, то жизнь жен знаменитых спортсменов — сплошная Dolce Vita. Хотя на самом деле некоторые из них успевают ходить не только в салоны красоты и на шопинг, но и на работу. Сможете угадать, кем же работают жены футболистов?
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Если мыслить стереотипно, то жизнь жен знаменитых спортсменов - сплошная Dolce Vita. Хотя на самом деле некоторые из них успевают ходить не только в салоны красоты и на...
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