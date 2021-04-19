Возможно, вы удивитесь, но некоторые жены футболистов тоже работают. Попробуйте угадать кем

Источник материала: Tut.by

Если мыслить стереотипно, то жизнь жен знаменитых спортсменов — сплошная Dolce Vita. Хотя на самом деле некоторые из них успевают ходить не только в салоны красоты и на шопинг, но и на работу. Сможете угадать, кем же работают жены футболистов?