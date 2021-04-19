|
В Полоцком районе подросток разбился на мотоцикле. Он в больнице
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло 18 апреля в деревне Ветрино Полоцкого района,
Утром 18 апреля 16-летний подросток ехал по деревне Ветрино на мотоцикле «Минск». Парень не справился с управлением и упал.
Мотоциклист был без шлема. Прав у него нет. Подросток получил травмы, его госпитализировали в отделении хирургии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист был без шлема. Прав у него нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)