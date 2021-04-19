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В Полоцком районе подросток разбился на мотоцикле. Он в больнице

19.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло 18 апреля в деревне Ветрино Полоцкого района, сообщает ГАИ региона.


Фото: ГАИ УВД облисполкома

Утром 18 апреля 16-летний подросток ехал по деревне Ветрино на мотоцикле «Минск». Парень не справился с управлением и упал.

Мотоциклист был без шлема. Прав у него нет. Подросток получил травмы, его госпитализировали в отделении хирургии.

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Теги: Минск
 
 
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