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В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования» против дронов

19.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая в мире система «воздушного минирования», предназначенная для поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) барражирующими боеприпасами, разработана в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главного конструктора группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александра Захарова.

Основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. «Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров.

По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости около 150 км/ч и «Ланцет» способен поразить их. «Мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — добавил Захаров.

В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.

Захаров также сообщил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море. «Беспилотник „Ланцет“ запускается на полном ходу, сейчас вы увидите, как это все отлично сработает», — прокомментировал он кадры запуска БЛА с катера.

По его словам, было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью. «Все мишени были в дырочках, сто процентов все», — заявил Захаров.

Как было отмечено в эфире «Вестей недели», именно беспилотники «Ланцет» применялись в Сирии подразделениями российский Сил специальных операций для уничтожения особо важных командиров боевиков.

Zala Aero производит широкий спектр беспилотников различного назначения, в том числе разведывательные и ударные. Комплекс «Ланцет» оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя — предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса — 12 кг.

Беспилотная авиация Израиля

Россия в создании дронов не отстает от Израиля — одного из мировых лидеров в сфере развития беспилотной авиации, заявил Захаров. По состоянию на 2021 год Израиль является одним из крупнейших разработчиков и производителей БЛА в мире.

«Нет, ни насколько [не отстали], это вообще неправильный вопрос. Я считаю, что мы не отстали, уже есть тенденция, что Израиль копирует у нас кое-какие вещи», — отметил он, отвечая на вопрос, отстает ли Россия в развитии технологий беспилотной авиации.

 
 
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