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В НАТО поддержали Чехию, напомнив об опасном поведении России

19.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

НАТО заявили, что поддерживают своего члена Чехию, которая проводит расследование "злонамеренных действий" России на своей территории. Об этом заявил представитель НАТО 18 апреля

"Это является следствием опасного поведения со стороны России. Мы выражаем соболезнования близким жертв взрыва во Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил представитель НАТО, комментируя решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году , передает агентство Reuters.

Чехия заявила, что сообщила союзникам НАТО и Европейского Союза, что подозревает Россию во взрыве 2014 года.

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят этот вопрос на своем заседании в понедельник.

Государственный департамент США одобрил твердую реакцию Праги на "подрывные действия России на чешской земле".

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за организации агентами РФ взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

 
 
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НАТО заявили, что поддерживают своего члена Чехию, которая проводит расследование "злонамеренных действий" России на своей территории. Об этом заявил...
 
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