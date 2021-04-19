ФСБ опубликовала видео задержания заговорщиков, планировавших переворот в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Задержание заговорщиков – ФСБ России опубликовала кадры оперативной съемки. На них видно, как имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута обсуждают военный переворот в Минске 9 мая. Разговор происходит в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы, передает «МИР 24».

На кадрах также видно, как оперативники в дневное время суток задерживают и усаживают в служебный автомобиль сначала Зенковича, а потом показано задержание Федуты. Видно, что их взяли в разных местах Москвы.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили переворот в Беларуси. «Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, находящиеся на так называемых «скрытых базах». Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения», – говорится в заявлении. Также отмечается, что заговорщики планировали физическое устранение всей верхушки руководства Беларуси.

О готовящемся на него покушении накануне рассказал и сам президент Беларуси Александр Лукашенко . Причем, как утверждается, устранить хотели и его детей.

Сейчас в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о попытке захвата власти – впервые в истории страны. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.