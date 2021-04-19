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BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи
Источник материала: Партизан
Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады с подписями известных спортсменов.
Начальная цена лота — $1 500.
— Вырученные средства от продажи клюшки будут направлены в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков, — сообщили в пресс-службе BSSF.
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Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады с подписями известных спортсменов.
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