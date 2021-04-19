"Предатели и мерзавцы будут проклинать нас от зависти. Но мы споем нашему президенту"

Настоящее время собрало реакцию госСМИ Беларуси на призывы бойкотировать "Славянский базар" Уже многие приглашенные артисты отказались от участия в фестивале.собрало реакцию госСМИ Беларуси на призывы бойкотировать "Славянский базар"













"После того как белорусскую песню не допустили на "Евровидение", очередь дошла и до самого мирного, душевного и теплого фестиваля" ("Беларусь 1", Беларусь).





"Хейтеры, называющие себя белорусами, буквально забрасывают звезд призывами отказаться от участия" (ОНТ, Беларусь).





"Почти три десятилетия артисты из более чем 50 стран называли эту сцену святой, благодарили ее за путевку в большую звездную жизнь, преклоняли перед ней колено, а сейчас получили сотни призывов публично отказаться от участия в празднике" (ОНТ, Беларусь).





Приезжать на конкурс отказываются как музыканты, так и ведущие, но госТВ Беларуси не признает провала.





"Не нужно звать продажную, трусливую попсу на "Славянский базар". Она не выдержит давления жалких ботов. Предатели и мерзавцы, белохвостые латушки будут шипеть и проклинать нас от зависти. Но вместе с Кубанским казачьим хором мы споем нашему президенту" (СТВ, Беларусь).