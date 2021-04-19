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Экс-спецназовец Макар - о "заговоре" по делу гомельского погреба для Лукашенко

19.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, ставший фигурантом нового уголовного дела о якобы подготовке покушения на Александра Лукашенко, опроверг свою причастность к этому.



Он заявил, что не организовывал встречу в Москве с силовиками и даже не был в курсе, что туда направились задержанные.

Игорь Макар в интервью «Белсату» отметил, что его коллеги из КГБ ранее предупредили его о том, что «выехала группа на задержание Дмитрия Болкунца». Но о задержании Юрия Зенковича и Александра Федуты он не знал. По его словам, «на сегодняшний день можно предупреждать всех, кто находится в Москве и кто несогласен с режимом Лукашенко».

«Лукашенко принимает все меры, чтобы просто обезглавить оппозицию. Это надуманное преступление, этого ничего не было. Мы общались в открытом Zoom на американском форуме, запись рассылалась многим коллегам. Там ничего не скрывалось, и я даже сейчас говорю, что несогласен с тем, что Лукашенко у власти. И я буду прилагать все усилия, чтобы этого не было», – подчеркнул Игорь Макар.

Игорь Макар также опроверг свою возможную причастность к «сливу» информацию спецслужбам. По его словам, в группу из последнего расследования его приглашали Дмитрий Щигельский и Юрий Зенкович в результате общего консенсуса остальных членов группы. Он полагает, что с Юрием Зенковичем и Александром Федутой в Москве встречались подставные контрразведчики КГБ.

«В Москве связи у меня были – это правда. И то, что я планировал делать, – это тоже правда. Но это не так масштабно, как сейчас заявляется. Я даже не представляю, как это сделать, потому что в этой ситуации это невозможно. И с военными я бы ничего не делал, абсолютно. Единственное, что нужно, – чтобы Российской Федерация не поддерживала режим Лукашенко. Это для меня было важным. Чтобы российские войска, если народ будет воевать за свою землю – ведь с Лукашенко просто уже не будет никак, не зашли на территорию Республики Беларусь», – подчеркнул Игорь Макар.

Ранее Телеграф сообщил, что ФСБ России 17 апреля заявила о задержании двух человек, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко.

Сам он даже рассказал подробности про погреб: «Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили».

Глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий напрямую связал заявления о готовящемся заговоре против Александра Лукашенко и предстоящие санкции США. Естественно, в эту цепочку, по мнению эксперта, встраивается и предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву.

«Очевидно, что такие жесткие заявления со стороны официального Минска только осложняют и так достаточно серьезно ухудшившиеся отношения. По сути, слова и действия Лукашенко не оставляют Соединенным Штатам никакого другого выбора, кроме как действительно рассматривать санкции в качестве своего основного инструмента выстраивания отношений с официальным Минском», — считает Арсений Сивицкий.
 
Теги: Минск
 
 
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