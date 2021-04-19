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Рейтинг WTA: Соболенко осталась на 7-й строчке, Азаренко – 15-я

19.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саснович – 93-я, а Говорцова на 142-ой позиции

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен.

WTA Singles Rankings

Положение на 19 апреля 2021 публикует Трибуна

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 9285
2 (2) Наоми Осака (Япония) 7985
3 (3) Симона Халеп (Румыния) 6965
4 (4) София Кенин (США) 5915
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 5750
6 (6) Бьянка Андрееску (Канада) 5265
7 (7) Арина Соболенко (Беларусь) 5085
8 (8) Серена Уильямс (США) 4850
9 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4660
10 (10) Петра Квитова (Чехия) 4530
15 (15) Виктория Азаренко (Беларусь) 3625
25 (27) Онс Жабер (Тунис) 2350
29 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 2130
63 (65) Данка Ковинич (Черногория) 1275
74 (73) Анна Блинкова (Россия) 1114
93 (93) Александра Саснович (Беларусь) 878
96 (101) Клара Таусон (Дания) 870
117 (135) Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) 718
120 (165) Астра Шарма (Австралия) 714
142 (142) Ольга Говорцова(Беларусь) 579
 
 
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Саснович – 93-я, а Говорцова на 142-ой позиции
 
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