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"Жигули" – "копейка": от выпуска до арт-объекта
19.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Истории легендарного советского автомобиля уже более полувека. 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.
Как рассказывал Леонид Парфенов в телепроекте "Намедни", "с "Жигулей" счет личному транспорту в СССР идет на миллионы, они задают новый стандарт советской зажиточности. На них ездят "очкастый частный собственник" из песни Высоцкого, старшие офицеры, "рвачи" — рабочие, выбирающие работу повыгоднее, элита интеллигенции — все те, чьи доходы в разы отличаются от средних (в начале 70-х — около 150 руб. в месяц)".
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Однако свободно "Жигули" можно было купить лишь в самом начале 70-х, а позже, когда цена авто стала доступной многим, оно стало страшным дефицитом.
Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1983 годы.
Сегодня ВАЗ-2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть "копейку". Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.
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Сначала ВАЗ-2101 "Жигули" называли "единичка", а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — "копейка".
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