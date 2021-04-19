ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Жигули" – "копейка": от выпуска до арт-объекта

19.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Истории легендарного советского автомобиля уже более полувека. 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.

Как рассказывал Леонид Парфенов в телепроекте "Намедни", "с "Жигулей" счет личному транспорту в СССР идет на миллионы, они задают новый стандарт советской зажиточности. На них ездят "очкастый частный собственник" из песни Высоцкого, старшие офицеры, "рвачи" — рабочие, выбирающие работу повыгоднее, элита интеллигенции — все те, чьи доходы в разы отличаются от средних (в начале 70-х — около 150 руб. в месяц)".

© Инфографика
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Однако свободно "Жигули" можно было купить лишь в самом начале 70-х, а позже, когда цена авто стала доступной многим, оно стало страшным дефицитом.

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1983 годы.

Сегодня ВАЗ-2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть "копейку". Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала ВАЗ-2101 "Жигули" называли "единичка", а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — "копейка".
 
Новости дня
Новости разные
 
На торгах 19 апреля доллар немного вырос, российский рубль сильно дешевеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by