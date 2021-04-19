ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проблемный старт Cyberpunk 2077 не помешал полякам заработать $562 миллиона

19.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Перед тем как CD Projekt RED опубликует окончательный финансовый итог, разработчики решили озвучить предполагаемую выручку за 2020 год. За прошедший год компания заработала $562 млн, из которых $303 млн — это прибыль. 

Стоит отметить, что этот доход обеспечен не только продажами Cyberpunk 2077, хотя релиз игры и ответственен за большую часть этой выручки. Cyberpunk 2077 была практически в неиграбельном состоянии на приставках прошлого поколения, ее в авральном режиме убрали из цифрового магазина PlayStation Store. С тех пор выходят обновления, которые должны хоть как-то улучшить производительность игры и поправить многочисленные баги.

В конце марта CD Projekt RED объявила, что намерена разрабатывать несколько AAA-игр начиная с 2022 года.


Велосипед LTD Rocco 950 29 (черный/зеленый, 2019)
20 отзывов
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
Нет в наличии
Велосипед Giant Escape 2 City Disc L 2021
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
1755 р.
1 предложение
Велосипед Author Horizon (серебристый, 2018)
2 отзыва
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
874 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Все велосипеды в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед тем как CD Projekt RED опубликует окончательный финансовый итог, разработчики решили озвучить предполагаемую выручку за 2020 год. За прошедший год компания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей улетает в Швейцарию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by