Проблемный старт Cyberpunk 2077 не помешал полякам заработать $562 миллиона

Источник материала: Onliner

Перед тем как CD Projekt RED опубликует окончательный финансовый итог, разработчики решили озвучить предполагаемую выручку за 2020 год. За прошедший год компания заработала $562 млн, из которых $303 млн — это прибыль.

Стоит отметить, что этот доход обеспечен не только продажами Cyberpunk 2077, хотя релиз игры и ответственен за большую часть этой выручки. Cyberpunk 2077 была практически в неиграбельном состоянии на приставках прошлого поколения, ее в авральном режиме убрали из цифрового магазина PlayStation Store. С тех пор выходят обновления, которые должны хоть как-то улучшить производительность игры и поправить многочисленные баги.

В конце марта CD Projekt RED объявила, что намерена разрабатывать несколько AAA-игр начиная с 2022 года.