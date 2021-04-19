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Проблемный старт Cyberpunk 2077 не помешал полякам заработать $562 миллиона
Источник материала: Onliner
Перед тем как CD Projekt RED опубликует окончательный финансовый итог, разработчики решили озвучить предполагаемую выручку за 2020 год. За прошедший год компания заработала $562 млн, из которых $303 млн — это прибыль.
Стоит отметить, что этот доход обеспечен не только продажами Cyberpunk 2077, хотя релиз игры и ответственен за большую часть этой выручки. Cyberpunk 2077 была практически в неиграбельном состоянии на приставках прошлого поколения, ее в авральном режиме убрали из цифрового магазина PlayStation Store. С тех пор выходят обновления, которые должны хоть как-то улучшить производительность игры и поправить многочисленные баги.
В конце марта CD Projekt RED объявила, что намерена разрабатывать несколько AAA-игр начиная с 2022 года.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
Нет в наличии
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Перед тем как CD Projekt RED опубликует окончательный финансовый итог, разработчики решили озвучить предполагаемую выручку за 2020 год. За прошедший год компания...
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