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Водитель BMW влетел в столб. Инспекторам заявил, что выбежала собака
Источник материала: Onliner
Вчера на кольцевой развязке в Гродно водитель BMW въехал в столб. В ГАИ предварительной причиной называют скорость и ошибки в управлении. Сам же автомобилист утверждает, возникла внезапная опасность — по его словам, на дорогу выбежала собака.
«34-летний водитель BMW при проезде кольцевого пересечения выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал за пределы проезжей части, где ударился в опору линии электропередач, — такова официальная предварительная версия Госавтоинспекции. — К счастью, на пути внедорожника других автомобилей не оказалось».
После аварии два пассажира с переломами были госпитализированы в учреждение здравоохранения.
«Со слов водителя, причиной аварии стала перебегавшая дорогу собака, — дополнили инспекторы. — Было ли так на самом деле, а также были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности, выяснится в ходе проверки».
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Вчера на кольцевой развязке в Гродно водитель BMW въехал в столб. В ГАИ предварительной причиной называют скорость и ошибки в управлении. Сам же автомобилист...
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