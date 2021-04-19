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Водитель BMW влетел в столб. Инспекторам заявил, что выбежала собака

19.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на кольцевой развязке в Гродно водитель BMW въехал в столб. В ГАИ предварительной причиной называют скорость и ошибки в управлении. Сам же автомобилист утверждает, возникла внезапная опасность — по его словам, на дорогу выбежала собака.

«34-летний водитель BMW при проезде кольцевого пересечения выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал за пределы проезжей части, где ударился в опору линии электропередач, — такова официальная предварительная версия Госавтоинспекции. — К счастью, на пути внедорожника других автомобилей не оказалось».

Водитель BMW влетел в столб. Инспекторам заявил, что выбежала собака

После аварии два пассажира с переломами были госпитализированы в учреждение здравоохранения.

«Со слов водителя, причиной аварии стала перебегавшая дорогу собака, — дополнили инспекторы. — Было ли так на самом деле, а также были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности, выяснится в ходе проверки».

Водитель BMW влетел в столб. Инспекторам заявил, что выбежала собака

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Теги: Гродно
 
 
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Вчера на кольцевой развязке в Гродно водитель BMW въехал в столб. В ГАИ предварительной причиной называют скорость и ошибки в управлении. Сам же автомобилист...
 
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