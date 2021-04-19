На торгах 19 апреля доллар немного вырос, российский рубль сильно дешевеет

Источник материала: Onliner

На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи доллар стал потихоньку расти. Евро также немного подорожал. А вот российский рубль резко просел. Он потерял больше 2,5 копейки.

Доллар набрал 0,08 копейки. Его покупают и продают по 2,5973 белорусского.

Евро набрал 0,3 копейки. Он торгуется на уровне 3,1112 белорусского.

Сотня российских рублей просела на 2,56 копейки. Ее покупают и продают по 3,4107.

В пятницу, 16 апреля, доллар потерял 1,56 копейки и просел до 2,5965 белорусского. Евро упал на 1,78, до 3,1082 белорусского. Сотня российских рублей набрала 3,44 копейки и подросла до 3,4363.



