Литва по гуманитарным причинам приняла уже почти 400 белорусов

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 805 гражданам Беларуси.



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По информации МВД, 376 из них уже приехали, а 133 попросили убежища. Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции, пишет DELFI .