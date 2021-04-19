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Под Брестом Dodge с двумя детьми в салоне вылетел в мелиоративный канал и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Под Брестом легковушка вылетела в мелиоративный канал и перевернулась,
Происшествие случилось 18 апреля, около 15.30. По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель Dodge ехала по проселочной дороге, ведущей от трассы Р17 к садовым товариществам. Во время движения она отвлеклась от управления, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся.
В автомобиле находились двое взрослых и двое детей (3 и 6 лет). Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, а водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм никто не получил. В госпитализации они не нуждались.
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Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, а водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм...
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