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Под Брестом Dodge с двумя детьми в салоне вылетел в мелиоративный канал и перевернулся

19.04.2021 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Брестом легковушка вылетела в мелиоративный канал и перевернулась, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось 18 апреля, около 15.30. По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель Dodge ехала по проселочной дороге, ведущей от трассы Р17 к садовым товариществам. Во время движения она отвлеклась от управления, в результате чего автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся.


В автомобиле находились двое взрослых и двое детей (3 и 6 лет). Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, а водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм никто не получил. В госпитализации они не нуждались.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, а водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм...
 
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