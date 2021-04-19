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В Гомеле на Сельмаше планируют реконструировать здание пожарной части. Смотрите как
Источник материала: Tut.by
На Сельмаше планируют реконструировать здание пожарной части на улице Ефремова. «Флагшток»
Согласно проектным решениям, после реконструкции на участке планируется разместить административно-бытовое здание пожарного депо с закрытым гаражом и учебно-спортивную зону. У въезда на территорию депо будет расположен пост.
Согласно архитектурному решению, новое здание пожарной части будет занимать два этажа по 3 метра каждый с плоской кровлей. Здание будет иметь лестничную клетку, обеспечивающую коммуникацию и эвакуационный выход со 2-го этажа здания.
Проектом предусматривается снос складских зданий. Зеленых насаждений на площади застройки нет.
Администрация Железнодорожного района проведет общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции реконструкции с 27 апреля по 21 мая 2021 года. Презентация проекта состоится 30 мая в 16:30 в ЖЭУ № 6 на ул. Ефремова, 5.
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Администрация Железнодорожного района проведет общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции реконструкции с 27 апреля по 21 мая 2021 года....
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