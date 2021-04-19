Жилье дешевеет? Покупать или ждать? Что происходит на рынке недвижимости в Гродно

Источник материала: Tut.by

С лета прошлого года рынок жилья находится в состоянии неопределенности. Сначала по нему «ударила» пандемия, затем — экономическая и политическая ситуация в стране. Банки заморозили кредиты на недвижимость, а недавно стали их возвращать, но на новых условиях. Что сейчас происходит на рынке жилья, сколько стоит квадратный метр и выгодно ли продавать или покупать квартиру, узнал «Вечерний Гродно».





Спрос есть, инвестиций — нет

По данным риелторов, сегодня только треть проданных квартир — «первичка». Причем большая доля из них — трешки.

Квартиру в новостройке можно купить в нескольких районах города. Гродножилстрой, например, предлагает жилье в современном комплексе на проспекте Янки Купалы, в домах на Лидской улице, Девятовке и в Грандичах. Квадратный метр стоит от 1150 до 1700 рублей.





Дороже всего квартиры на проспекте Янки Купалы — за метр просят 1605−1700 рублей. Дешевле «квадрат» на Лидской — в пределах 1390−1595 рублей. В домах на месте бывшей деревни Девятовка он стоит еще меньше — 1315−1455 рублей. Примерно в такую же цену обойдется жилье в новостройках Грандичей-2, в частности на улице Виктора Саяпина.

Самый дешевый «квадрат» — в доме на улице Виктора Глухова, от 1150 до 1310 рублей.

При этом во всех случаях всю сумму нужно внести сразу в течение 60 дней. Для сравнения: квадратный метр в домах ЖСПК, построенных с привлечением собственных средств жильцов, стоит от 900 до 1100 рублей.

— Спрос на коммерческое жилье есть всегда. Другой вопрос, насколько его человек может удовлетворить. Предложения есть, инвестиций нет. И доступность кредитов выходит на первое место. Те, кто профинансировал даже большую часть квартиры, имеют проблемы с кредитами, — говорит заместитель генерального директора по экономике ОАО «Гродножилстрой» Антон Маркевич. — Заем в банке никогда не был доступен, но был более терпимым. Сейчас мало того что его не дают, так еще и проценты кусаются. Как следствие — объем продаж упал примерно на половину от того, чего хотелось бы.

Вместе с тем, несмотря на пониженный спрос, объёмы строительства, в том числе домов с господдержкой и коммерческих, сохраняются — они прописаны в областной программе по строительству жилья. Более того, к концу года могут начать застройку двух новых микрорайонов — Фолюш и Весенний. Но пока это лишь планы.

Квартиры еще подешевеют?

Вместе с тем с весной спрос на вторичное жилье активизировался. Как рассказал директор ООО «Центр квартир» Вадим Карпинский, в марте продали 185 квартир — это максимальное количество сделок с июля прошлого года. Причиной тому стал накопившийся отложенный спрос.





Больше всего покупатели интересуются одно- и двухкомнатными квартирами, причём предпочтение отдают тем, где планировки новее и объективно хороший ремонт. Один квадратный метр в среднем стоит около 650 долларов.

— Скорее всего, в ближайшее время средняя цена на квартиры будет заметно снижаться. Кредиты на жилую недвижимость на общих основаниях сейчас выдают только два банка: Беларусбанк со ставкой 20% (до 20 лет) и Приорбанк со ставкой 16,36% (на пять лет). Их сложно назвать доступными. При этом ужесточились требования к кредитополучателю, повлияли на суммы и сроки предоставляемых кредитов. Поэтому на вторичном рынке большинство сделок — «цепочки», когда продают свою квартиру для покупки другой, — объясняет Вадим Карпинский.

Покупают участки и элитное жилье

Вместе с тем если цены на жилые дома и дачи не упали, то стоимость земельных участков заметно выросла. Так, на аукционах Гродненского центра недвижимости все наделы находят покупателей, а цены на них вырастают до рекордных отметок. Например, на недавних торгах участок в микрорайоне Погораны-Кошевники был продан почти за 40 тысяч долларов, хотя еще год назад такие продавали за чуть больше 20 тысяч.





Элитное жилье в последнее время не пользуется большой популярностью. Квартиру в доме на улице Буденного, 28, продали в сентябре прошлого года за 170 тысяч долларов. В этом году самыми дорогими проданными квартирами были две трешки в ЖК «Янтарный», чуть дороже 70 тысяч долларов.

К слову, в ЖК «Янтарный» застройщик готов предоставить рассрочку на срок до десяти лет, поэтому, несмотря на высокую цену «квадрата» (850 долларов без отделки), квартиры в этом доме хорошо расходятся.

Покупать или продавать — что лучше

Риелторы говорят, что сейчас настало время покупателя: есть из чего выбирать, а продавцы охотней идут на торг. Покупать квартиру в качестве инвестиций не советуют, но для проживания можно найти достойные варианты по адекватной цене.

— Плюс сложившейся ситуации в том, что на рынке недвижимости появилось больше вариантов. Всегда лучше вести переговоры с такими продавцами, с ними проще договориться. Поэтому, если решили приобрести квартиру и нашли хороший вариант, делайте это сейчас. В период наивысшего спроса придется покупать то, что останется на рынке, и по той цене, которую будут предлагать, — говорит директор гродненского филиала центра недвижимости «Пакодан» Вадим Квасовка.

Тем же, кто хочет продать квартиру, нужно поторопиться: те, кто не спешил с продажей, за год потеряли 5−10% от первоначальной стоимости.

— Наши продавцы часто выставляют необъективные цены, и квартиры «висят», пока не снизят стоимость. И уступки делают на 10% и больше от первоначальной цены. Пример: однокомнатную квартиру на БЛК хотели продать за 28 500 долларов, а продали за 25 500 долларов, — добавил Вадим Квасовка.

Сколько стоит вторичное жилье

Однокомнатная хрущевка стоит 20−22 тысячи долларов, брежневка — около 23 тысяч, «чешка» — 25−26 тысяч, квартира новой планировки — 27−28,5 тысячи, более позднего года постройки — 30−32 тысячи. Двухкомнатная хрущевка обойдется до 25 тысяч, брежневка — 24−28 тысяч, «чешка» — 30−32 тысячи (без ремонта) или 35−36 тысяч (с ремонтом), квартира новой планировки — 34−38 тысяч, более позднего года постройки — 40−43 тысячи долларов. Как горячие пирожки расходятся вторые-четвертые этажи.





В самом центре города — цены будут другие: например, дом построен два века тому назад, а двухкомнатная квартира на первом этаже стоит 43 тысячи долларов. На улице Кирова трешка обошлась в 60 тысяч долларов, двухкомнатная хрущевка на Дзержинского (возле парка) — в 31 тысячу долларов.