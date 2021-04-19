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Двое погибли в аварии с Tesla - за рулём никого не было

19.04.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два пассажира погибли в новом ДТП с участием Tesla в Техасе. Водительское кресло на момент случившегося оказалось пустым, пишет dev.by со ссылкой на The Verge.

Авария произошла у населённого пункта Спринг недалеко от Хьюстона в субботу вечером. Сейчас проводится расследование причин инцидента.

По предварительным сообщениям, Model S 2019 года выпуска, мчась на высокой скорости, не сумела войти в поворот, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Два человека находились на переднем пассажирском и на заднем сидении. Установлено, что жертвам было 59 и 69 лет. Был ли при включен во время столкновения автопилот, точно не известно.

Спасатели тушили электрокар более 4 часов — на это понадобилось почти 114 кубометров воды, потому что батарея постоянно воспламенялась заново. Власти пытались связаться с Tesla, чтобы посоветоваться, как справиться с огнём, но вышла ли компания на контакт, не ясно.



Как отмечает издание, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США расследует минимум 23 аварии, связанные с автопилотом Tesla, однако это первое ДТП с летальным исходом, в котором за рулём не было водителя.

Разработчики системы предупреждают покупателей, что она не является полностью беспилотной и требует внимания человека. Машина следит за тем, что при работе автопилота руки водителя лежат на руле, один-единственным способом: в него интегрированы сенсоры, которые мониторят давление и приложенное усилие. 

Однако при желании такую технологию не составляет труда обмануть. Для повышения безопасности инженеры Tesla предлагали оснастить автомобили айтрекерами и встроить дополнительные датчики в руль, но Илон Маск отмахнулся от этой идеи, назвав её неэффективной.

В воскресенье гендиректор Tesla выложил в Twitter отчёт компании о частотности происшествий за первый квартал. Согласно документу, электромобили Tesla с активированным автопилотом попадают в аварии примерно в 10 раз реже, чем в среднем по статистике NHTSA.
 
 
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Два пассажира погибли в новом ДТП с участием Tesla в Техасе. Водительское кресло на момент случившегося оказалось пустым, пишет dev.by со ссылкой на The Verge.
 
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